Летчик: ракета корабельного Ка-52 сможет поражать цели из-за пределов зоны ПВО противника

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вооружение корабельного ударного вертолета Ка-52К "Катран" отличается от базового сухопутного Ка-52 "Аллигатор" наличием новой управляемой ракеты для поражения береговых целей из-за пределов зоны досягаемости ПВО противника. Об этом рассказал в интервью ТАСС летчик-испытатель 1-го класса АО "Камов" Александр Чередниченко.

"Если брать основную задачу - огневую поддержку высадки морских десантов, то есть ракета, которая позволяет работать по береговым объектам, не входя в зону ПВО. Несмотря на то, что вся остальная номенклатура, присущая сухопутной машине, сохраняется", - сказал летчик-испытатель.

Также палубный вертолет получил новую, более компактную прицельную оптико-электронную систему (ОЭС). "Будет стоять прицельная ОЭС, которая успешно сейчас прошла испытания. По сравнению с ГОЭС (гиростабилизированная оптико-электронная система - прим. ТАСС), которая сейчас идет на отечественные вертолеты, отличается более компактными размерами", - говорит Чередниченко.

Кроме того, предусмотрена система сопряжения с кораблем, прежде всего с навигационной системой. "Вертолет просто перед взлетом подключается к кораблю, получает от него все необходимые данные в свою систему - и все, запускается, взлетает, имеет полное представление о своих координатах", - поясняет летчик.

Палубная модификация Ка-52 изначально разрабатывалась для оснащения вертолетоносцев типа "Мистраль". Машина предназначена для огневой поддержки десанта и противодесантной обороны, а также патрулирования. Она отличается от базовой укороченным складным крылом, доработанным для размещения тяжелого вооружения, и механизмом складывания лопастей.