В Петербурге прошла тренировка воздушной части Главного военно-морского парада

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Тренировка пролета парадного строя морской авиации состоялась в Санкт-Петербурге в воскресенье в рамках подготовки в Главному военно-морскому параду. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Парадная группа авиации пролетела в едином строю составом тактических групп по классам воздушных судов в соответствии с решаемыми задачами. Авиация совершала пролет над центральной частью Санкт-Петербурга в районе Сенатской площади и над Невой", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что вылет боевых самолетов и вертолетов обеспечивал инженерно-технический состав четырех оперативных аэродромов Западного военного округа, базирующихся на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской областей и Республики Карелия.

В тренировке приняли участие более 40 самолетов и вертолетов соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов: самолеты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения А-50, самолет-топливозаправщик Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.

Главный военно-морской парад пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота. В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно.