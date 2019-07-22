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В праздновании Дня ВМФ во Владивостоке примут участие летчики

Всего будет задействовано 12 машин

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Самолеты и вертолеты Тихоокеанского флота после трехлетнего перерыва вновь примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота России во Владивостоке. Всего будет задействовано 12 машин, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Зрители увидят противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142МЗ, а также Ил-18, Ту-134, военно-транспортные самолеты Ан-26, вертолеты Ми-8, Ка-27 в поисково-спасательном варианте и Ка-29", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

При этом вертолеты примут участие в специальных эпизодах праздничной программы: они прикроют высадку десанта и помогут морякам уничтожить мины.

Как рассказали военные ранее, на празднике в Амурском заливе ракетные корабли флота будут имитировать удар по условному противнику, малые противолодочные корабли найдут и "уничтожат" субмарину, а тральщики обнаружат и подорвут мины.

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