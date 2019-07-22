Минобороны опровергло информацию об ударе российских самолетов по рынку в Сирии

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Российское военное ведомство опровергло сообщения об ударе самолетов ВКС РФ по рынку в Сирии. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Минобороны.

В нем отмечается, что "заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" о якобы [имевшем место] нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в населенном пункте Мааррат ан-Нууман (провинция Идлиб) - фейк". "Авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла", - подчеркнули в министерстве.

Ранее некоторые западные СМИ сообщили об ударе российских самолетов по гражданскому рынку в Сирии. В частности, французский телеканал France 24 заявил, что в результате авиационной атаки со стороны России на овощном рынке на северо-западе Сирии было убито 19 человек, в том числе 16 мирных жителей. Еще по меньшей мере 45 человек, утверждает канал, было ранено.

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