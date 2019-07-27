Атомные подлодки впервые встали в парадный строй на День ВМФ на Камчатке

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Атомные подлодки Тихоокеанского флота (ТОФ) впервые примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота на Камчатке, сообщила в субботу пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.

"На Камчатке в морской части празднования Дня Военно-морского флота России впервые примут участие сразу две субмарины подводных сил Тихоокеанского флота - атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Рязань" и атомная подводная лодка "Кузбасс", - говорится в распространенном релизе.

В Авачинской бухте на Камчатке подводные лодки поставлены в парадную линию вместе с другими кораблями и судами группировки войск и сил на северо-востоке России и кораблями береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району.

В воскресенье в акватории Авачинской бухты пройдет военно-спортивный праздник с демонстрацией практических действий сил объединения.

Всего в обеспечении морской части праздника на Камчатке будет задействовано около 20 кораблей и судов.