Военные моряки Индии и Китая возложили цветы к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Китайские и индийские военные моряки почтили на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге память погибших в блокадном Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа (ЗВО), распространенном в субботу.

"Экипажи ракетного эскадренного миноносца Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Сиань" и фрегата Военно-морских сил Индии "Таркаш" возложили цветы и венки к подножию монумента "Мать-Родина". Воинские почести погибшим отдал почетный караул Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в нем поясняется, что китайский эсминец "Сиань" и индийский фрегат "Таркаш" прибыли в Санкт-Петербург с неофициальным визитом для участия в эпизоде Главного военно-морского парада, который состоится 28 июля, в День Военно-морского флота в Кронштадте.