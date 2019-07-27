Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге и Кронштадте

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. В День Военно-морского флота России в десяти городах страны пройдут военно-морские парады. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте примет Верховный Главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

"Верховный Главнокомандующий обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а также примет Главный военно-морской парад в акватории реки Невы", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

За парадом в Санкт-Петербурге будут наблюдать пять семей с детьми, пострадавшие от паводка в Иркутской области. Глава государства пригласил их на это красочное и торжественное мероприятие на встрече, которая состоялась в четверг в Кремле.

В Кронштадте праздничные мероприятия откроются в 08:00 мск молебном Морском соборе во имя покровителя всех моряков Святителя Николая Чудотворца. В Санкт-Петербурге праздник начнется в 09:30 мск с церемонии открытия Дня ВМФ на борту крейсера "Аврора".

О готовности к Главному военно-морскому параду доложит главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Сам парад с участием кораблей и самолетов от четырех флотов и Каспийской флотилии ВМФ России начнется в акватории Невы в районе Благовещенского моста. Затем действо перенесется на Кронштадтский рейд и в воздух над Невой и Финским заливом, а также на Дворцовую площадь. Непосредственное участие в параде примут более четырех тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводные лодки, 41 летательный аппарат. На Неве парадный строй возглавит воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".

Среди кораблей, принимающих участие в Главном военно-морском параде - новейшая неатомная подводная лодка "Кронштадт", фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", атомный подводный крейсер "Смоленск", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", патрульный корабль "Василий Быков".

Впервые для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербург зашли иностранные корабли - фрегат ВМС Индии "Таркаш", эсминец "Сиань" ВМС Китая.

Как ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, всего к Главному военно-морскому параду и военно-морским парадам в главных базах флотов и Каспийской флотилии будет привлечено свыше 150 кораблей различных классов, порядка 80 летательных аппаратов и более 15 тысяч военнослужащих.

Военно-морские парады в городах России

В Балтийске в парадном строю в акватории морского канала в готовности к параду выстроились корабли Балтийского флота (БФ) - эсминец "Настойчивый", сторожевой корабль "Ярослав Мудрый", корвет "Сообразительный", большой десантный корабль "Калининград", подводная лодка "Дмитров", судно связи "Василий Татищев", пограничный сторожевой корабль "Надежный", малый противолодочный корабль "Калмыкия", малый ракетный корабль "Зыбь", ракетный катер "Димитровград" и базовый тральщик "Сергей Колбасьев".

Праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота состоятся и в Севастополе. Парад кораблей и военно-спортивный праздник в этот день посетит председатель правительства Дмитрий Медведев. Празднование начнется холостым выстрелом из 36-фунтовой пушки, которой уже около 200 лет.

В Севастопольской бухте в преддверии праздника в парадном строю кораблей Черноморского флота (ЧФ) выстроились ракетный крейсер "Москва", подводная лодка "Новороссийск", ракетный корабль на воздушной подушке "Самум", фрегат "Адмирал Макаров", ракетный катер Р-60, другие корабли, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Корабли и подводные лодки ЧФ, входящие в состав Постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, примут участие в праздничных мероприятиях в сирийском Тартусе.

На североморском рейде свои позиции заняли более 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота (СФ).

По данным пресс-службы СФ, это - многоцелевые атомные подводные лодки "Псков" и "Орел", большая дизель-электрическая подводная лодка "Калуга", большой десантный корабль "Александр Отраковский", малый ракетный корабль "Рассвет", малый противолодочный корабль "Юнга", атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий". Еще около 20 кораблей и судов обеспечения будут задействованы в ходе военно-спортивного праздника, который состоится по завершении морского парада.

Празднование дня ВМФ в главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) Владивостоке будет посвящено 320-й годовщине Андреевского военно-морского флага. "В морском параде и военно-спортивном празднике запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2 тысяч военнослужащих Тихоокеанского флота", - сообщила пресс-служба ТОФ. Впервые в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке примут участие иностранные корабли - десантный вертолетоносный корабль-док ВМС Филиппин "Давао-дель-Сур" и фрегат ВМС Вьетнама "Куанг Чунг".

В Петропавловске-Камчатском в День ВМФ состоится обход строя кораблей, военно-спортивный праздник и торжественное прохождение парадных расчетов соединений и частей гарнизона. "В парадной линии в Авачинской бухте выставлены восемь кораблей, подводных лодок и судов. Это - малый ракетный корабль "Разлив", малый противолодочный корабль МПК-107, морской тральщик МТ-265, кабельное судно "Бирюса" и новейший морской транспорт вооружения "Академик Ковалев". Парадный строй замыкают два атомных подводных крейсера из состава Подводных сил ТОФ", - сообщила пресс-служба ТОФ.

Военно-морские парады пройдут также в Архангельске, Новороссийске, Астрахани.