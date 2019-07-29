Военнослужащие помогают в борьбе с паводками в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие подразделения железнодорожных войск Военного восточного округа (ВВО) помогают в борьбе с паводками в Амурской области, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба ВВО.

25 июля на территории Амурской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями.

"Командованием Восточного военного округа на основании заявки губернатора Амурской области принято решение выделить подразделение железнодорожных войск округа для оказания помощи местному населению в борьбе с паводком на реке Зее. Военнослужащие путевого батальона железнодорожных войск округа выполняют подвоз грунта к старой дамбе в районе города Свободный", - говорится в сообщении.

В работах задействовано около 80 человек личного состава и до 20 единиц специальной техники - самосвалы, бульдозеры, экскаваторы. Кроме того, более 60 военнослужащих от Дальневосточного высшего общевойскового командного училища привлечены для проведения работ по укреплению береговой линии реки Зеи в Благовещенске.