Генштаб ВС РФ сообщил о сокращении полетов российской авиации в Сирии до минимума

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Полеты российской авиации в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки. Об этом сообщил в понедельник на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Полеты авиации сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки. Численный состав российской группировки войск сокращен и доведен до установленного штата баз, достаточного для выполнения задач", - сказал он.

По словам генерала, разгром крупных террористических формирований позволил в декабре 2017 года завершить активные боевые действия Вооруженных сил РФ в Сирии. "На территорию России были выведены техника и вооружение, не входящие в состав наших баз в Хмеймиме и Тартусе", - отметил он.

"Российская авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота Тартус функционируют в повседневном режиме. Группировка ВКС России в Сирии проводит мероприятия оперативной и боевой подготовки, находится в готовности к выполнению задач по противодействию терроризму", - сказал Рудской.

В декабре 2018 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о сокращении полетов российской авиации в Сириисо 100 в день до двух-четырех в неделю.