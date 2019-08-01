Корабли Северного флота приступили к поиску подводных лодок на учениях в Баренцевом море

МУРМАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота в составе малых противолодочных кораблей "Брест", "Юнга" и "Снежногорск" приступила к противолодочным учениям в Баренцевом море. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

"В ходе учения экипажи кораблей отработают комплекс противолодочных задач во взаимодействии с экипажами двух самолетов противолодочной авиации Ил-38. Вместе они осуществят поиск подводных лодок условного противника в заданном морском районе", - сообщили на флоте.

Противодействие противолодочным силам будут оказывать экипажи подводных лодок Северного флота. После обнаружения подводного противника противолодочные корабли будут поддерживать с ним контакт при помощи гидроакустической аппаратуры и осуществят слежение за обнаруженной подводной лодкой, а также отработают атаку на нее.

Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота предназначены для поиска и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне. Они имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-миллиметровые торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы.