В Псковской области открылся конкурс Армейских международных игр "Десантный взвод"

ПСКОВ, 3 августа. /ТАСС/. Конкурс Армейских международных игр "Десантный взвод", собравший свыше 400 участников из более чем 20 стран, открылся в Псковской области. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

"На полигоне Завеличье стартовало торжественное открытие международного этапа конкурса по полевой выучке "Десантный взвод - 2019", - сказали в пресс-службе.

Конкурс пройдет в четыре этапа. На первом участникам предстоит высадиться в составе взвода и совершить марш-бросок на 10 км. Второй этап - индивидуальная гонка на боевых машинах, включающая в себя стрельбу, преодоление естественных и искусственных препятствий, а также биатлон в составе взвода со стрельбой из стрелкового оружия и гранатометов. Третий этап представляет собой гонку преследования на боевых машинах и ориентирование в составе отделений, а в финале команды будут соревноваться в преодолении полосы препятствий, стрельбе из оружия, а также будут совершать индивидуальные прыжки на точность.

Конкурс пройдет в Псковской области в рамках Армейских международных игр с 3 по 17 августа. В нем участвуют команды 21 страны, в том числе Венесуэлы, Китая и Марокко. Все команды, кроме китайской, выступят на российской технике.