Инженерные конкурсы Армейских международных игр открылись в Тюмени

ТАСС, 3 августа. Торжественная церемония открытия конкурсов Армейских международных игр "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" состоялась в Тюмени. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Центрального военного округа.

"В этом году существенно увеличилось количество стран, принимающих участие в конкурсах", - отметил главный судья конкурсов полковник Александр Черный, чьи слова приводит пресс-служба.

Так, в прошлом году в конкурсе "Безопасный маршрут" участвовали три команды, а в этом - пять. "Состав конкурсантов "Инженерной формулы" увеличен в три раза - шесть команд против двух в прошлом году", - уточнил Черный.

В состязаниях, которые пройдут на полигоне Андреевский под Тюменью, примут участие военные из России, Белоруссии, Вьетнама, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Пакистана и Узбекистана.

"Все участники будут выступать на российской инженерной технике. В состязаниях задействованы комплекты тяжелого механизированного моста (ТММ), путепрокладчик (БАТ), инженерная машина разграждения (ИМР). Кроме того, перед стартом экипажи вертолетов Ми-8 выполнят дистанционное минирование трассы с применением системы ВСМ (вертолетная система минирования)", - уточнили в округе.

Армейские международные игры проводятся в 2019 году в пятый раз. Конкурсы пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии и Узбекистана.