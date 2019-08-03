Состязания горных подразделений "Эльбрусское кольцо" открылись в рамках Армейских игр

ТЕРСКОЛ /Кабардино-Балкария/, 3 августа. /ТАСС/. Конкурс Армейских международных игр "Эльбрусское кольцо", в котором участвуют горные подразделения из пяти стран мира, открылся в субботу в центре горной подготовки и выживания Минобороны РФ "Терскол" в Приэльбрусье.

"Главная цель - не победить в этом конкурсе, а пройти все испытания "Эльбрусского кольца": кто их прошел, тот стал настоящим мужчиной, горным стрелком. Мы рады встретить здесь в качестве наблюдателей сегодня и Пакистан, и Армению, и наших постоянных участников, в строю мы видим много знакомых лиц", - сказал в своем приветственном слове заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ Александр Украинец - главный судья соревнований.

Под звуки гимнов стран - участниц конкурса были подняты государственные флаги, военнослужащие прошли торжественным маршем, а завершилась церемония небольшим концертом.

Послаблений не будет

Участники конкурса приступили к соревнованиям, первым этапом которых стали соревнования на объектах базы "Терскол". Команды выполнят специальные задачи: индивидуальное лазание на искусственном скальном рельефе, ориентирование в горной местности.

"Проведен медосмотр всех участников, все допущены к соревнованиям, никаких послаблений не будет, все соревнуются на равных условиях. Мы надеемся на честное соревнование и как руководители данного конкурса обеспечим в первую очередь беспристрастное судейство, чтобы все прошло гладко", - заверил журналистов заместитель руководителя конкурса Александр Яковенко.

О соревнованиях

При прохождении "кольца" выполняются различные упражнения, в том числе десантирование с парашютом, преодоление скальных и ледовых участков, марш-бросок, транспортировка пострадавшего - в общей сложности 14 задач, самой сложной из которых является восхождение на Эльбрус.

С поляны Азау (высота 2,3 тыс. м) пешком, с полной боевой выкладкой (30 кг плюс оружие) бойцы отправятся к "Приюту одиннадцати" (высота 4,2 тыс. м), после чего поднимаются на сам Эльбрус (5642 м над уровнем моря). Чтобы результат был засчитан, до вершины должны добраться все 12 участников команды, причем расстояние между первым и замыкающим не должно превышать 150 м.

"Участникам предстоит преодолеть горные реки, скальные участки, ледовые плато", - перечислил Яковенко, отметив, что также военным ждут соревнование на ледовом рельефе и транспортировка условного пострадавшего.

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" пройдет 3-17 августа. Всего в соревнованиях принимают участие 60 военнослужащих, которые представляют Россию, Индию, Киргизию, Марокко и Узбекистан.

Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа 2019 года. Всего проводятся 32 конкурса на территории 10 стран. В играх примут участие более 200 команд, в состав которых вошли свыше 5 тыс. военных.