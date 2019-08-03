Конкурс Армейских международных игр "Морской десант" открылся под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия конкурса Армейских международных игр "Морской десант - 2019" состоялась в субботу на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота.

"На протяжении двух недель участники конкурса Армейских международных игр - 2019 "Морской десант" - около 200 морских пехотинцев, представляющих команды России, Китая, Ирана и Венесуэлы, - будут демонстрировать профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетехники", - рассказали в пресс-службе.

Специально для состязаний на полигоне Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря была оборудована трасса общей протяженностью более 10 км, 600 м из них проложены по воде. На этой трассе устроены более 30 препятствий.

Первый этап конкурса - "Полоса препятствий" - пройдет в понедельник, 5 августа. Завершатся состязания 17 августа.

Как отметили в пресс-службе, впервые в "Морском десанте" китайские военные выступят на российской технике, в экипировке и с оружием, которые предоставил Балтийский флот.