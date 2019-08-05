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Кризис в Сирии

Боевики выпустили три реактивных снаряда из Идлиба по базе Хмеймим

Авиабаза работает в штатном режиме. Военные также зафиксировали двадцать обстрелов сирийских поселений со стороны незаконных вооруженных формирований

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Попытка ракетного удара по российской авиабазе Хмеймим предпринята боевиками из Идлибской зоны деэскалации. Всего было выпущено три реактивных снаряда, сообщил в понедельник журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Около 14:30 мск из района Идлибской зоны деэскалации по российской авиабазе Хмеймим была предпринята попытка ракетного удара. Всего было выпущено три реактивных снаряда залпового огня", - сказал генерал.

По словам Бакина, снаряды боевиков упали на близлежащее селение Руайсэд Афиф, в результате атаки ранены четыре местных жителя. Авиабаза Хмеймим работает в штатном режиме, пострадавших и разрушений на ней нет.

Как отметил руководитель центра, военные также зафиксировали двадцать обстрелов сирийских поселений со стороны незаконных вооруженных формирований: Захабии и Сабикии в провинции Алеппо, Айн-эль-Ашары, Джуб-эз-Зарура, Сафсафы, Сленфы, Арамо, Кесаба, Сандрана, Санджеки, Айн-эль-Канмары в провинции Латакия, Эль-Джаммасии, Кара-Джурна, Эль-Джейеда, Эль-Касабии и Хуайза в провинции Хама, Кара-Джурна в провинции Идлиб. В результате обстрелов ранены мирный житель и двое военнослужащих сирийской армии.

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