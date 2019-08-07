Разведчики из РФ вошли в тройку лидеров после первого этапа конкурса Армейских игр в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Российские разведчики вошли в тройку лидеров после первого этапа конкурса "Отличники войсковой разведки", который проходит в индийском штате Раджастхан. Как сообщил ТАСС представитель штаба конкурса, в среду утром завершился ночной марш-бросок, в котором российская команда стартовала в группе с командами Армении, Индии и Казахстана.

"Впервые в истории проведения состязаний разведчики провели ночной марш-бросок протяженностью 12 км по пустыне и выполнили задания этапа ночью. По итогам состязания команда Индии заняла первое место, вторыми стали военнослужащие Казахстана, российские разведчики замкнули тройку лидеров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что основными сложностями, с которыми пришлось столкнуться участникам соревнования, стали отсутствие видимых ориентиров и низкая облачность, скрывающая звезды. Конкурсантам приходилось двигаться по азимутам используя компасы и карты. Российская команда, выбрав средний темп движения, сосредоточилась на качественном выполнении специальных задач, что позволило получить максимальные баллы. Судьи особо отметили тщательность подготовки к проведению засады и захвату "языка" условного противника.

"Наша команда выбрала правильную тактику прохождения данного этапа, сосредоточенность на ориентирование в ночных условиях позволила безошибочно выйти на все контрольные точки и качественно выполнить специальные задачи", - привел собеседник агентства слова представителя российской делегации генерал-майора Алексея Белоусова. Следующий этап конкурса "Соревнования механиков-водителей и разведчиков-специалистов" стартует вечером в среду.

Конкурс "Отличники войсковой разведки" проходит на полигоне в районе индийского города Джайсалмер в пустыне Тар. Соревнование началось 5 августа и продлится до 16 августа. Кроме российской команды в соревновании принимают участие разведчики Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.

Армейские игры

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана. Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе игр демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.