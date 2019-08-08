{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Корабли Северного флота провели антитеррористические учения у платформы "Приразломная"

В учениях были задействованы экипажи большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", палубных вертолетов Ка-27 и спасательно-буксирного судна "Памир"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота провел антитеррористические учения в Баренцевом море в районе морской стационарной платформы "Приразломная", говорится в сообщении пресс-службы Северного флота, распространенном в четверг.

"Сегодня экипажи отряда кораблей и судов Северного флота в акватории Баренцева моря провели учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности РФ. Отряд кораблей отработал ряд задач по предотвращению различных видов террористических угроз в районе деятельности морской ледостойкой стационарной платформы "Приразломная", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в учениях были задействованы экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и экипажи палубных вертолетов Ка-27, базирующиеся на борту противолодочного корабля. Кроме того, экипаж спасательно-буксирного судна "Памир" выполнил задачи по оказанию помощи и спасению людей в условном районе кризисной ситуации.

Арктический поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа. Поход проходит под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева. Отряду кораблей предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до полуострова Таймыр, а затем до архипелага Северная Земля. В походе планируется провести высадку морского десанта на необорудованное побережье в Арктике, провести учения по охране промышленных объектов и выполнить практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Теги
РоссияАрктика сегодня
АрМИ-2019
Россия победила в гонке с преследованием на конкурсе Армейских игр
По итогам трех этапов российская команда лидирует в общекомандном зачете
Читать полностью