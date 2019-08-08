Морские пехотинцы России установили рекорд на конкурсе Армейских международных игр

КАЛИНИНГРАД, 8 августа. /ТАСС/. Команда морских пехотинцев ВМФ России укрепила свои лидирующие позиции на конкурсе Армейских международных игр - 2019 "Морской десант", пройдя второй этап состязаний - "Тропу выживания" - с рекордным временем. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой Балтийского флота.

"Трассу протяженностью свыше 3 км, оборудованную более 20 сложными препятствиями, со стрельбой по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов, выполнением нормативов по военно-медицинской подготовке российские "черные береты" прошли за 25 минут 6 секунд, показав лучшее время за всю истории проведения конкурса "Морской десант" в рамках Армейских международных игр", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что прохождение трассы в этот день усложнили шквалистый ветер и проливной дождь, ставшие своего рода новыми незапланированными препятствиями.

Последующие места, со второго по четвертое соответственно, заняли команды морских пехотинцев Китая, Ирана и Венесуэлы.

Одержавшая победу и на первом этапе конкурса команда России продолжает уверенно лидировать в состязаниях, которые проходят на полигоне Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря.

Международный конкурс "Морской десант", участников которого ожидает заключительный, третий этап состязаний - "Эстафета", завершится 17 августа. В общей сложности в соревнованиях участвуют почти 200 морских пехотинцев из России, Китая, Ирана и Венесуэлы.