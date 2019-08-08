Российские военные победили в гонке на боевых машинах в конкурсе "Десантный взвод"

ПСКОВ, 8 августа. /ТАСС/. Команда российских десантников стала лучшей в гонке преследования на боевых машинах, оставив позади соперников из Белоруссии и Китая на третьем этапе конкурса "Десантный взвод" Армейских международных игр - 2019, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Команда из РФ преодолела трассу за 28 минут и 28 секунд, поразив все мишени на огневых рубежах, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что это время стало рекордом прохождения трассы.

"На втором месте с результатом 33 минуты 16 секунд разместились экипажи боевых машин из Белоруссии. Третье место с результатом 37 минут 6 секунд, заняли десантники из Китая", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе соревнований экипажи преодолевали противотанковый ров, макет колейного моста, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод.

За прохождение каждого препятствия с нарушениями начислялись дополнительные 30 секунд штрафного времени. "Кроме того, на первом круге экипажам предстояло поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), а также цель - ручной противотанковый гранатомет", - рассказали в пресс-службе.

С 3 по 17 августа на 25 военных полигонах десяти государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана - проходят пятые Армейские международные игры (АрМИ) - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Организатором игр является Министерство обороны России. В ходе АрМИ демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.