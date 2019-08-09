Сергей Шойгу поздравил военных строителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил в пятницу военных строителей с их профессиональным праздником.

"Нынешнее поколение военных строителей продолжает славные традиции своих предшественников и с честью выполняет поставленные задачи. Только за последнее время мы видим, сколько объектов построено ими", - отметил министр в выступлении на торжественном собрании в Центральном академическом театре Российской армии.

По его словам, это Нахимовские училища во Владивостоке, Севастополе, Мурманске и новое училище в Санкт-Петербурге.

Министр сообщил, что в сентябре первых учащихся примут Кемеровское президентское кадетское училище и филиал пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге. Он отметил, что построено несколько важнейших объектов на космодроме Плесецк, новые объекты на Севере.

Он подчеркнул, что труд военных строителей востребован страной, армией и флотом.

День строителя в России традиционно отмечается во второе воскресенье августа.