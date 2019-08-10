Российская команда вышла на второе место в конкурсе разведчиков в Индии

ДЖАЙСАЛМЕР /ИНДИЯ/, 10 августа. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российская команда вышла на второе место после третьего этапа международного конкурса "Отличники войсковой разведки", который проходит в индийском штате Раджастхан в пустыне Тар. Как сообщили ТАСС в штабе организаторов конкурса, команда сумела подняться с третьего на второе место благодаря уверенному прохождению "тропы разведчика".

"Наша команда сумела подобрать правильную тактику прохождения препятствий в сложных погодных условиях. Ни одна из команд-участниц не проходила тропу во время пыльной бури и дождя. Это позволило нашим разведчикам показать второй результат на этапе и переместиться на второе место в общем зачете", - отметил глава российской делегации генерал-лейтенант Алексей Ким.

Соревнования проходят на полигоне в районе города Джайсалмер, индийская сторона впервые принимает подобные состязания. В настоящее время на первом месте идут военные из Индии. Третье место занимают разведчики из Казахстана. В воскресенье конкурсантов ожидают соревнования по стрельбе.

В субботу разведчики из разных команд провели тренировку по стрельбе из автоматов и пистолетов, а также метанию в мишень ножей и малых саперных лопат.

"В ходе занятий ваши (российские) военнослужащие стреляли из автомата АК-74М, ручного пулемета РПК-74 и снайперский винтовки СВД, кроме того - из пистолета ПМ. Разведчики также отработали упражнения по метанию ножей и малой саперной лопаты с расстояний от 4 до 8 метров", - сказал корреспонденту ТАСС представитель штаба организаторов.

Как указал собеседник агентства, в четвертом этапе конкурса военнослужащие российской команды выступят с российским вооружением. Команды Белоруссии, Казахстана и Китая тоже будут использовать свое стрелковое оружие. А разведчики из Армении и Узбекистана выступят с оружием, предоставленным организаторами конкурса, это индийская штурмовая винтовка INSAS.

Российскую команду представляют курсанты Новосибирского высшего военного командного училища - это единственный вуз Минобороны России, в котором готовят будущих офицеров для войсковой разведки. Команда этого училища уже в четвертый раз представляет Россию на международном конкурсе разведчиков.

Армейские игры

Соревнования в Раджастхане начались 5 августа и продлятся до 16 августа. Кроме российской команды в нем принимают участие разведчики из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Судана и Узбекистана.

Пятые Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - РФ, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана.

Организатором учебно-боевых состязаний военнослужащих РФ и ряда иностранных государств является Министерство обороны России. В ходе игр демонстрируют свои навыки и умения солдаты и офицеры, представляющие разные виды и рода войск.