Конкурс "Аварийный район" для военнослужащих открылся в Подмосковье

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Международный профессиональный конкурс военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район" открылся в Сергиевом Посаде Московской области. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Сегодня в Сергиевом Посаде Московской области на базе межвидового учебного центра состоялась торжественная церемония открытия международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район", который проходит в рамках Армейских международных игр. Церемония открытия завершилась концертом, на котором выступили ведомственные ансамбли, а также провели показательные выступления военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка и Росгвардии", - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в три этапа, во время которых участникам предстоит тушить пожары, оборудовать проходы в завалах, извлекать оттуда пострадавших, преодолевать задымленные препятствия огненно-штурмовой полосы, вести огонь из штатного оружия. За звание лучших будут бороться команды из Вьетнама, Анголы, Южно-Африканской Республики, а также сборные от Росатома, МЧС РФ, Тихоокеанского и Северного флотов, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны РФ. В субботу конкурсантам представили международную комиссию судей конкурса, отметили в пресс-службе ЗВО.

Пятые Армейские международные игры - 2019 (АрМИ-2019) проходят в этом году на 25 полигонах десяти стран, в них примают участие более 200 команд из 36 государств.