Российские военные зафиксировали переброску вооруженных боевиков к Идлибской зоне

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии зафиксировали движение боевиков в районе Идлибской зоны деэскалации. Об этом сообщил журналистам руководитель центра генерал-майор Алексей Бакин.

"Зафиксирована переброска из района населенного пункта Хиш около 120 боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам", трех бронированных машин и четырех пикапов с крупнокалиберными пулеметами, - рассказал генерал Бакин. - Террористами группировки "Аджнад аль-Кавказ" из населенного пункта Кафер-Седжна на линию соприкосновения направлено около 200 боевиков, пять бронированных машин, десять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и два заминированных грузовика". "Кроме того, в районе населенного пункта Кнедда террористы сосредоточили до 150 боевиков "Исламской партии Туркестана" (запрещена в РФ), 13 пикапов с установленными на них минометами, реактивными системами залпового огня и крупнокалиберными пулеметами", - добавил он.

По его словам, террористы продолжают попытки расширить подконтрольные территории силовым путем, их вооруженные отряды концентрируются в южной части Идлибской зоны деэскалации.

Обстрелы населенных пунктов

Как уточнил Бакин, за сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон зафиксировали в Идлибской зоне деэскалации 24 обстрела. "Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Эль-Халифа, Халаса, Суккория, Сабикия, Биньямин, Маканис-эд-Дувайри, Халидия, Эль-Бурайкат провинции Алеппо, Сальма, Нахшебба, Чекурджак, Сирмания, Кермель, Кухбания, Сафсафа, Сараф, Эль-Хуашь провинции Латакия, Эс-Салихея провинции Идлиб", - уточнил он.

17 сентября прошлого года в Сочи президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара затем попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности.