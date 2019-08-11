Центр по примирению сообщил, что 23 сирийских военных погибли при атаках 10-11 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Двадцать три военнослужащих сирийской армии погибли, семь получили ранения при отражении атак боевиков 10-11 августа. Об этом в воскресенье говорится в сообщении российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на сайте Минобороны РФ.

"Все атаки боевиков террористических организаций отбиты сирийскими правительственными силами. Боевики понесли тяжелые потери. При отражении атак погибло 23 и ранено семь военнослужащих Сирийской армии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 10 августа было зафиксировано 20 обстрелов в населенных пунктах Сабикия, Телль-Джобекжа, Маканис-эд-Дувайри, провинции Алеппо, Айн-эль-Кантара, Эль-Аси, Бейт-Джнауро, Ардаш-Даг, Санджека, Сафсафа, Кара-Галиа, Айн-Слеймо, Кара-Джагез, Эль-Арейм провинции Латакия, Эс-Салихия, Эль-Васита, Телль-Кальбе, Идлиб, Рабиаа провинции Хама.

Отмечается, что за прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор и Кирсана провинции Латакия. Нуждающимся жителям выдали одну тысячу продовольственных наборов общим весом 4,8 тонны.