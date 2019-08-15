Российские военнослужащие лидируют на конкурсе "Эльбрусское кольцо - 2019"

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Горное подразделение Вооруженных сил России остается на лидирующих позициях в общем зачете конкурса Армейских международных игр "Эльбрусское кольцо - 2019", в котором участвуют военнослужащие из пяти стран. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"Сегодня в рамках международного конкурса "Эльбрусское кольцо - 2019" горные подразделения из России, Индии, Марокко, Казахстана и Узбекистана совершили марш-бросок от поляны Азау (высота над уровнем моря 2,3 тыс. м) до Приюта 11 (высота над уровнем моря более 4,1 тыс. м) в Приэльбрусье. На марш-броске российское горное подразделение финишировало первым", - говорится в сообщении.

Изначально на старте вперед вырвалась команда Узбекистана, однако позже россияне сократили отставание, а в итоге смогли обойти соперников. "Результат победителей марш-броска - 2 часа 37 минут. Команда Казахстана пришла следом с результатом 2 часа 50 минут, горное подразделение из Узбекистана с результатом 2 часа 55 минуты замкнуло тройку призеров", - уточнили в пресс-службе.

Конкурс завершится 16 августа в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания, где состоится официальная церемония награждения по итогам общего зачета.

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" проходит 3-17 августа. В соревнованиях принимают участие 60 военнослужащих, которые представляют Россию, Индию, Киргизию, Марокко и Узбекистан. Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа 2019 года. Всего проводятся 32 конкурса на территории 10 стран. В играх принимают участие более 200 команд, в состав которых вошли свыше 5 тыс. военных.