Узбекские военнослужащие первыми взошли на Эльбрус на конкурсе "Эльбрусское кольцо - 2019"

НАЛЬЧИК, 15 августа. /ТАСС/. Команда Узбекистана первой взошла на Эльбрус в рамках Армейских международных игр "Эльбрусское кольцо - 2019", в котором участвуют военнослужащие пяти стран. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Южного военного округа.

"В финальном задании Международного этапа конкурса "Эльбрусское кольцо - 2019", проходившего в рамках Армейских международных игр, военнослужащие горного подразделения Узбекистана первыми взошли на Эльбрус. Команде потребовалось 4 часа 25 минуты для восхождения на вершину из базового лагеря Приют 11 (высота над уровнем моря 4,2 тыс. м над уровнем моря). Вслед за военнослужащими Узбекистана на самую высокую точку Европы взошла команда Казахстана, третьими поднялись военнослужащие Индии, четвертыми взошла на вершину команда России", - говорится в сообщении.

На конкурсе "Эльбрусское кольцо" команда России завоевала 1 место в общекомандном зачете, выиграв в 9 из 14 заданий.

Соревнования завершатся 16 августа в поселке Терскол на базе Центра горной подготовки и выживания, где состоится официальная церемония награждения по итогам общего зачета.

Конкурс на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" начался 3 августа и завершится 17 августа. В нем принимают участие 60 военнослужащих, которые представляют Россию, Индию, Киргизию, Марокко и Узбекистан.

Армейские международные игры проходят с 3 по 17 августа 2019 года. Всего проводятся 32 конкурса на территории 10 стран. В играх принимают участие более 200 команд, в состав которых вошли свыше 5 тыс. военных.