На Сахалине впервые отработали переброску военной техники на внешней подвеске вертолета

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в Сахалинской области впервые отработали доставку боевой техники на внешней подвеске вертолета. Груз доставили в труднодоступные зоны островов, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы ВВО.

"Переброска техники осуществлялась самым большим серийно выпускаемым в мире транспортным вертолетом Ми-26. Экипаж с помощью внешней подвески на стропах осуществил переброску в назначенный район нескольких боевых разведывательных машин высокой проходимости, - говорится в сообщении. - Вслед за ним вертолет Ми-8АМТШ произвел вспомогательную доставку грузов на внешней подвеске в тот же район".

Как уточняется в сообщении, в учениях также участвовали транспортные самолеты Ан-26. Они - также впервые - доставили крупногабаритные грузы в труднодоступные районы островов, сбросив их в заданном районе с помощью парашютно-грузовой системы ПГС-500. Все грузы приземлились на запланированные площадки, отмечает пресс-служба ВВО.

В учениях на востоке России приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 100 единиц техники, в том числе истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.