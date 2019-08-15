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Российские истребители за неделю 19 раз поднимались на перехват иностранных самолетов

По информации газеты "Красная звезда", нарушений воздушного пространства допущено не было

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские истребители 19 раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 28 летательных аппаратов. По сведениям издания, "нарушений воздушного пространства РФ не допущено".

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 320 летных смен на 79 аэродромах.

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