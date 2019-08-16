Режим повышенной готовности введен на Тихоокеанском флоте в связи с тайфуном "Кроса"

ВЛАДИВОСТОК, 16 августа. /ТАСС/. Режим повышенной штормовой готовности установлен в местах базирования, на боевых кораблях и судах Тихоокеанского флота (ТОФ) в связи с выходом на Дальний Восток тайфуна "Кроса". Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ.

"Из-за тайфуна "Кроса", который оказывает негативное влияние на погоду в Приморском крае, в местах дислокации сил Тихоокеанского флота на территории Владивостока и в акватории залива Петра Великого, в Татарском проливе и проливе Лаперуза введен режим повышенной штормовой готовности. <...> В связи с ухудшением погоды на боевых кораблях флота, в пунктах базирования приняты дополнительные меры безопасности, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и имущество закреплено по-штормовому", - говорится в сообщении.

Дожди сопровождаются сильным ветром до 25 м/с, на мысах Поворотный и Белкина в Приморье порывы достигают до 30 м/с. В заливе Петра Великого ожидается волна до 3,5 м, на восточном побережье до 4-5 метров.

По данным пресс-службы, самолеты и вертолеты морской авиации в штормоопасных районах возвращены в пункты постоянной дислокации. Отмечается, что ухудшение погоды существенно не повлияет на боеготовность соединений и воинских частей ТОФ. "Дежурные силы флота несут службу в штатном режиме", - говорится в сообщении.