Северный флот провел учения в Арктике

ТАСС, 17 августа. Объединенная группировка сил Северного флота при поддержке авиации и подразделений ВДВ провела в субботу учения в Арктике, сообщила пресс-служба флота.

"Сегодня на полуострове Таймыр состоялось тактическое учение по ведению боевых действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, морские пехотинцы и арктические мотострелки Северного флота, а также подразделения Воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Были, в частности, задействованы большие противолодочные корабли "Вице-адмирал Кулаков", "Кондопога" и "Александр Отраковский", вертолеты Ка-27ПС, быстроходные десантные лодки, самоходная артустановка "Гвоздика", более 20 единиц колесной и гусеничной техники морской пехоты - бронетранспортеры, боевые машины пехоты, плавающие снегоболотоходы.

В рамках учений наносились авиационные удары, проводилась парашютная выброска спецназа, использовалась корабельная артиллерия, оттачивались действия саперов. "В ходе высадки подразделения арктических мотострелков, морских пехотинцев и воздушных десантников отработали тактику совместных действий при ведении боя за высадку морского десанта, захвату и удержанию берегового плацдарма", - отмечается в сообщении.