Военные России и Монголии почтили память участников битвы на Халхин-Голе

УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Российские и монгольские военнослужащие, задействованные в совместных учениях "Селенга", почтили память участников битвы на Халхин-Голе. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Военнослужащие ВВО и Вооруженных сил Монголии посетили места боевой славы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол. Они осмотрели экспонаты боевой техники под открытым небом в районе сопки Ремизова, где проходили ожесточенные бои рабоче-крестьянской Красной армии и монгольских солдат с японскими захватчиками", - сообщили в пресс-службе.

Офицеры поклонились памятнику командира 149-го мотострелкового полка майору Ремизову, успешно руководившему боевыми действиями против японских милитаристов, посетили Музей истории Халхин-Гола и командный пункт Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Российские военнослужащие прибыли в Монголию для участия в международных учениях "Селенга-2019" на полигоне Мунх Хэт на прошлой неделе. На начальном этапе учений представители штаба руководства и обучаемые командиры провели совместное планирование предстоящих практических действий подразделений.

"Особое внимание было уделено проработке предстоящих совместных летно-тактических заданий для экипажей вертолетов армейской авиации ВВО и ВВС Монголии в ходе воздушной разведки и огневого прикрытия сухопутных подразделений на активной фазе учений", - отметили в пресс-службе.

В маневрах примут участие до тысячи военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в городе Кяхта (Бурятия), и столько же со стороны Монголии. От российской стороны в учениях будут задействованы 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Акация", реактивные системы залпового огня "Град", зенитные самоходные установки "Шилка", современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ авиабазы армейской авиации округа, дислоцированной в Забайкальском крае.

Битва на Халхин-Голе

В мае 1939 года японские войска вторглись на территорию союзной СССР Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол. Это вторжение явилось составной частью японских планов захвата советского Дальнего Востока и Сибири, Китая и владений западных стран в районе Тихого океана. В результате шестидневных боев японская армия была окружена, разгромлена и обратилась с просьбой о прекращении военных действий. 16 сентября 1939 года бой на реке Халхин-Гол был завершен.