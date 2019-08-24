Экипаж ракетного корабля ЧФ "Углич" провел учения в Средиземном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота "Углич" отработал на учениях в Средиземном море действия по организации противовоздушной обороны и ведению боя с кораблями противника, а также другие элементы. Об этом говорится в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ, распространенном в субботу.

"Малый ракетный корабль "Углич", выполняющий задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в дальней оперативной зоне, провел комплекс учений в Средиземном море. В соответствии с планом боевой подготовки экипаж "Углича" отработал алгоритм ведения боя одиночным кораблем с надводными кораблями "противника" и организацию противовоздушной обороны корабля на переходе морем", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе учений была выполнена артиллерийская стрельба по надводной и воздушной целям, а также отработаны действия личного состава при постановке помех комплексом радиоэлектронной борьбы, что помогает уклониться от ударов воздушного противника. Во взаимодействии с палубной авиацией моряки провели тренировку по поиску и слежению за подводной лодкой.

Корабль продолжает выполнение задач в Средиземном море.