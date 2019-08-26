{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Камчатке отработали скрытный вывод атомных подлодок из пункта базирования

В учении задействовали атомные подводные крейсеры проектов 671 и 949А

ТАСС, 26 августа. Учения по обеспечению скрытности и безопасности вывода двух атомных подводных лодок из пункта постоянного базирования прошли на Камчатке в главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - Вилючинске. Об этом в понедельник сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В ходе учений расчеты радиационной, химической и биологической защиты объединения применили специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова, - отметил он. - Кроме того, боевые пловцы отряда ПДСС осуществили поиск и уничтожение подводных тайников и закладок диверсантов условного противника на фарватере и на прилегающей акватории".

В учении были задействованы атомные подводные крейсеры проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавсредства.

Теги
РоссияКамчатский край
МАКС-2019
Береговой ракетный комплекс "Утес" в Крыму оснастят новой ракетой
Какое-то время он будет работать с ракетами "Прогресс"
Читать полностью