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Китай проинспектирует российский авиаполк в Приморье в рамках международного соглашения

Инспекция пройдет с 27 по 29 августа

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Китайские специалисты проинспектируют 22-й истребительный авиационный полк Восточного военного округа, дислоцированный на аэродроме Приморского края, в рамках международного соглашения. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, инспекция пройдет с 27 по 29 августа в рамках соглашения между Россией, Казахстаном, Киргизией, Китаем и Таджикистаном о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.

"Китайской стороной в качестве объекта контроля определен 22-й истребительный авиационный полк Восточного военного округа, дислоцированный на аэродроме Центральная Угловая Приморского края. Целью инспекции является проверка предоставленной ранее российской стороной информации о военных силах данного полка", - сказал Рыжков.

Он подчеркнул, что для инспекторов проведут предусмотренный положениями соглашения брифинг, предоставят информацию о полке, а также дадут возможность увидеть в ходе личный состав и основные системы вооружений и военной техники полка.

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