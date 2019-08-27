Ростех представил новейший вертолетный беспилотник на МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) представил на авиасалоне МАКС-2019 новейшую воздушную мишень-имитатор вертолетного типа взлетной массой более 300 кг. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе госкоропрации.

"Новейшая разработка АО "Центр научно-технических услуг "Динамика" (предприятие под управлением холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") была представлена президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который в первый день открытия авиасалона МАКС-2019 ознакомился с перспективными разработками российской и зарубежной авиационной промышленности", - сообщили в Ростехе.

Мишенный комплекс состоит из беспилотника, наземного пункта управления, средства обеспечения и целевого оборудования. Его можно изменить, после чего беспилотник можно использовать в гражданских целях: мониторинга лесных пожаров, сельскохозяйственных посадок или транспортировки нефтепродуктов.

"В июле этого года завершились летно-конструкторские испытания мишени, в ходе которых все заложенные в тактико-техническом задании характеристики полностью подтвердились, а в ряде случаев даже превысили расчетные до 15%. В ближайшее время мы совместно с министерством обороны намерены приступить к государственным совместным испытаниям нового беспилотника в составе мишенного комплекса, по итогам которых будет принято решение о его поставке в войска", - приводят в Ростехе слова генерального директора холдинга "Технодинамика" Игоря Насенкова.

Отмечается, что беспилотник такой размерности ранее в России не создавался и не испытывался. Его разработка велась в рамках программа создания беспилотников самолетного и вертолетного типов с различными массово-габаритными характеристиками. Взлетная масса аппарата - 315 кг, продолжительность полета - не менее одного часа, максимальная высота полета - 2,5 км, дальность полета - более 100 км.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация Ростех. Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.