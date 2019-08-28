Названы сроки создания гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты BrahMos

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 28 августа. /ТАСС/. Создание гиперзвуковой версии крылатой ракеты BrahMos займет как минимум семь-восемь лет. Об этом ТАСС сообщил в среду на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 глава совместного предприятия (СП) BrahMos с индийской стороны Кумар Мишра.

"Я думаю, что гиперзвуковой BrahMos появится не раньше, чем через семь-восемь лет", - сказал он.

По его Мишры, работа по гиперзвуковой тематике выполняется вместе с российскими партнерами - НПО машиностроения и МАИ, а также научно-исследовательскими институтами Индии. Основные исследования связаны с проблемой защиты внутренних отсеков ракеты от высоких температур, которые возникают у отдельных элементов конструкции при гиперзвуковых скоростях. "Мы надеемся, что найдем решения этих проблем", - сказал глава совместного предприятия с индийской стороны.

Испытания крылатой ракеты

Мишра также сообщил, что крылатая ракета BrahMos-NG нового поколения может выйти на испытания через четыре-пять лет. Он отметил, что сейчас ракета на начальном этапе разработки. "Мы уже вышли на хороший уровень по подготовке прямоточного двигателя для нее. Мы ведем работу без спешки", - отметил он.

Ранее глава "БраМос Аэроспейс" сообщил ТАСС, что в планах компании создание гиперзвукового прямоточного двигателя для ракеты BrahMos. Он уточнил, что использование новых материалов и другие усовершенствования также позволят нарастить ее скорость до 4,8 Маха.

В настоящее время сверхзвуковая ракета BrahMos с дальностью полета 290 км состоит на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии. Подготовлен вариант ракеты воздушного базирования.

Совместное российско-индийское предприятие "БраМос Аэроспейс" было создано в 1998 году. Предприятие получило название в честь рек Брахмапутры и Москвы. Основным проектом предприятия стала работа над сверхзвуковой крылатой ракетой, получившей такое же название. С российской стороны в компании участвует реутовское НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение").