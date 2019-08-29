Чемпионат Росгвардии по комплексному единоборству открылся в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 29 августа. /ТАСС/. Спортсмены со всей страны участвуют в III чемпионате Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по комплексному единоборству, который проходит в Кисловодске. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"В кисловодском спортивно-тренировочном комплексе "Вершина-1240" стартовал III чемпионат Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по комплексному единоборству. В турнире участвуют спортсмены со всей России в составе 9 команд, представляющих 8 округов Росгвардии и ОДОН имени Дзержинского", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в числе претендентов на призы чемпионата - победители международных и всероссийских соревнований, чемпионы Европы и мира. "Особенностью соревнований стало участие военнослужащих и сотрудников женского пола. По результатам III чемпионата будет сформирована сборная команда Росгвардии по комплексному единоборству, которая будет защищать честь ведомства на международном турнире на Кубок ОДКБ в Москве этой осенью", - отмечается в пресс-релизе.

В четверг проходят предварительные поединки чемпионата, а 30 августа состоятся финальные бои, а также торжественная церемония награждения и закрытия чемпионата.