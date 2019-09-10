В рамках учений подняты по тревоге более 2,5 тыс. военных в трех регионах ВВО

ТАСС, 10 сентября. Ряд соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) ночью во вторник были подняты по тревоге в Приамурье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области в рамках командно-штабных и тактических учений. В маневрах участвуют более 2,5 тыс. военных, им предстоит отработать организацию противовоздушной обороны и отражение "вражеских" диверсий, сообщила пресс-служба ВВО.

"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, в ночь на вторник поднято по тревоге ряд соединений и воинских частей. К учениям полном составе привлечены соединение ПВО, воинская часть РХБ защиты, а также подразделения артиллерийского и одного из мотострелковых соединений. К учениям привлекается более 2,5 тыс. военнослужащих и около 400 единиц техники", - сообщила пресс-служба ВВО.

Военные на штатной технике выходят на полигоны в назначенные районы для действий по предназначению. В ходе скрытного выдвижения отрабатываются организация противовоздушной обороны, преодоление участков активного воздействия средств радиоэлектронной борьбы и отражение различных диверсий условного противника. Учения продлятся до конца недели.