Минобороны РФ опровергло данные о российских авиаударах в зоне деэскалации "Идлиб"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Минобороны России опровергло сообщения об ударах самолетов РФ в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии.

"С началом действия 31 августа сего года режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб" самолеты ВКС России и ВВС Сирии никаких боевых задач по поражению целей на земле не выполняют", - говорится в распространенном во вторник заявлении Минобороны.

В ведомстве добавили, что информация агентства Reuters о нанесении самолетами ВКС России ударов по высоте Джебель-аль-Акрад "является очередным фейком".

Ранее агентство сообщило о двух авиаударах по этой высоте на северо-западе Сирии, отметив, что остается неясным, свидетельствуют ли они о возвращении авиации РФ и Сирии к боевым действиям. Представитель одной из повстанческих группировок, слова которого приводит издание, убежден, что это были российские самолеты.