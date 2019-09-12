Зенитчики на учениях в Бурятии провели боевые стрельбы из комплексов С-400 и С-300

ТАСС, 12 сентября. Учения зенитно-ракетного полка Восточного военного округа (ВВО) завершились на полигоне Телемба в Бурятии боевыми стрельбами из комплексов С-400 "Триумф" и С-300, сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

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"Ракетными стрельбами завершились тактические учения с зенитно-ракетным полком ВВО, дислоцированным в Хабаровском крае. Зенитчики на специализированном полигоне Телемба в Республике Бурятия выполнили около 10 боевых пусков по ракетам-мишеням "Кабан" и "Фаворит" из зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф" и С-300", - говорится в сообщении.

Стрельбы прошли в дневное время. Азимут и время запуска высокоскоростных, малоразмерных мишеней заранее зенитчикам не сообщали. Тем не менее, ракеты-мишени уничтожались при кратковременном входе в зону поражения ЗРС, находясь там не более 40 секунд.

"В ходе подготовки к ракетным стрельбам зенитчики провели тренировки по поиску, опознаванию и классификации высотных групповых целей, которые имитировали истребители Су-30см отдельной истребительной авиачасти ВВО и многоцелевые истребители Су-35с авиачасти округа из Хабаровского края", - добавили в пресс-службе.

На полигоне Телемба проходит масштабный полевой выход войск ПВО Восточного военного округа. В нем участвуют более 4 тыс. человек, задействовано около 700 единиц боевой и специальной техники.