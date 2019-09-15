Глава Ростеха сообщил о начале серийного производства С-500 во второй половине 2020 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Серийный выпуск новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 начнется во второй половине 2020 года. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью газете РБК.

"Я думаю, серийный выпуск будет через год", - отметил Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в ближайшие пять лет Россия не будет экспортировать эти системы, потому что "в первую очередь надо обеспечить свою армию и только после этого уже производить на экспорт". При этом Чемезов подчеркнул, что сейчас большим спросом пользуется С-400.

В конце апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что работка системы С-500 находится на завершающей стадии. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки этой системы в войска начнутся в 2020 году. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери.