Военные США и Канады выполнят наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Американские и канадские военные выполнят на этой неделе в рамках Договора по открытому небу наблюдательный полет над территорией России, в то время как специалисты из РФ - над территорией Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Португалии. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"Российская Федерация в период с 16 по 20 сентября совершит наблюдательные полеты над территорией Бенилюкса и Португалии на российских самолетах наблюдения Ан-30Б и Ту-154МЛК-1. Совместная миссия США и Канады в период с 16 по 21 сентября выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135В с аэродрома Кубинка", - говорится в публикации.

Отмечается, что наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.