Путин в Ижевске проведет заседание ВПК и выступит на форуме оружейников

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг будет работать в Ижевске. В День оружейника глава государства проведет заседание Военно-промышленной комиссии и примет участие во Всероссийском форуме оружейников. Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин также посетит новый юношеский технопарк "Калашников".

Памяти Калашникова

В этом году отмечается 100-летие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова (1919-2013), создавшего самое популярное оружие в истории - АК-47. Этот автомат появился в 1947 году, за 60 лет было выпущено более 70 млн единиц различных модификаций. Именем изобретателя в Ижевске, где он проработал несколько десятков лет, назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, высокоточного оружия. В октябре 2016 года Путин подписал указ о праздновании векового юбилея конструктора.

Подготовку к празднованию президент обсуждал в январе 2019 года с главой Удмуртии Александром Бречаловым, по словам которого ключевым событием торжеств станет проведение Всероссийского форума оружейников в День оружейника, 19 сентября. Тогда же руководитель региона пригласил Путина на форум. Бречалов сообщал и о планах вместе с концерном "Калашников" открыть технопарк имени знаменитого конструктора. Глава Удмуртии считает, что этот технопарк будет одним из самых передовых и в России, и в Европе.

Главная тема нынешнего форума - повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса. Обсуждать ее собрались несколько сотен представителей отрасли из разных регионов России.

Заседание ВПК

Военно-промышленная комиссия (ВПК) - постоянно действующий орган, образованный для реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Предыдущее заседание ВПК Путин проводил ровно год назад.

Как сообщила пресс-служба Кремля, по итогам нынешнего заседания планируется подписание контрактов между Министерством обороны РФ и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии.