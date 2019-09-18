Целый полк ВДВ высадят на учениях "Центр-2019" впервые в истории Вооруженных сил РФ

ТАСС, 19 сентября. Парашютно-десантный полк впервые в современной истории российской армии высадится в полном составе, включая 200 единиц техники, на полигоне Донгуз в Оренбургской области в рамках учений "Центр-2019". Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Планируется, что в рамках учений "Центр-2019" впервые в истории будет осуществлено десантирование парашютно-десантного полка в полном составе вместе с боевой техникой", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, "парашютным способом из военно-транспортных самолетов Ил-76МД будет десантировано более 1500 человек личного состава и свыше 200 единиц боевой техники на две параллельные площадки приземления". Для высадки задействуют 80 самолетов Ил-76 Военно-транспортной авиации.

В 1981 году на стратегических учениях "Запад-81" проведена высадка в больших масштабах - тогда с самолетов Ил-76, Ан-12 и Ан-22 десантировали более 6 тыс. человек и 325 единиц техники.

Сейчас, отметили в министерстве, десантники Ивановского воздушно-десантного соединения ВДВ на аэродромах в Ивановской, Рязанской, Ульяновской и Саратовской областях завершили погрузку боевой техники, которая будет высажена на полигоне Донгуз.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" проходят с 16 по 21 сентября 2019 года под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Всего в маневрах принимают участие около 128 тыс. военнослужащих, задействовано более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. От ВДВ в "Центре-2019" участвуют более 4 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц военной и специальной техники.