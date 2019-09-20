Подводные роботы Минобороны и ФСБ победили на соревнованиях "Аквароботех" во Владивостоке

ТАСС, 20 сентября. Победителями вторых всероссийских соревнований по морской робототехнике "Аквароботех-2019" среди силовых ведомств стали аппараты Минобороны и ФСБ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ), являющегося организатором первенства.

"Среди расчетов силовых ведомств лучшие результаты по направлению телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) класса "А" показала команда частей центрального подчинения министерства обороны с ТНПА "Гном", в классе "Б" лучшим стал расчет Федеральной службы безопасности с ТНПА "Водолаз", - говорится в сообщении.

Всего во втором заключительном этапе первенства выступили 19 команд - расчеты силовых ведомств, а также команды разработчиков и производителей морских робототехнических комплексов.

"По направлению автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) первое место заняла команда АО "НПО "Аврора" (Санкт-Петербург), выступавшая с одноименным аппаратом собственной разработки", - уточнили в фонде.

В направлении ТНПА среди предприятий-разработчиков в классе аппаратов "А" лучшие результаты показала команда компании "Акваспецсервис" выступавшая с ТНПА "СуперГномПро". В классе аппаратов "Б" победила команда компании "Тетис Про" (Москва) с аппаратом "Марлин-350".

"Победу в направлении безэкипажных катеров одержала команда Иркутского национального исследовательского технического университета, представившая на соревнованиях с катером "Катамаран", - уточнили в ФПИ.

О соревнованиях

В ходе второго этапа соревнований команды выполняли задания по осмотру вертикально распределенных объектов, осмотру боносетевых заграждений и линий подводных коммуникаций, обследованию подводных частей кораблей, обследованию донной поверхности акватории, поиску предметов и выполнению подводно-технических работ.

"Самые сложные задания - обнаружение и посадка на выдвижные устройства подводного ангара, прием и выпуск необитаемого подводного аппарата при различных способах наведения и посадки на демонстратор донной станции", - добавили в фонде.

В первом этапе "Аквароботеха", который прошел 10-14 сентября на территории Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского, приняли участие студенческие команды из Северодвинска, Иркутска, Санкт-Петербурга, Севастополя и Владивостока. Представители вузов из Владивостока взяли первые места в обоих направлениях первого этапа. Команда Дальневосточного федерального университета победила в направлении ТНПА, а студенты МГУ им. Невельского - в направлении АНПА.

Организатором соревнований выступил Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки, Росгвардии, Объединенной судостроительной корпорации, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, ДВФУ и других организаций.