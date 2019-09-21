Су-35 пилотажной группы "Соколы России" провел демонстрационный полет в небе над Ижевском

ИЖЕВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Истребитель пилотажной группы "Соколы России" исполнил фигуры сложного пилотажа в небе над Ижевском. Полет Су-35 прошел в честь Дня оружейника, который отмечают в Удмуртии с 18 по 22 сентября.

Самолет находился над акваторией Ижевского пруда около 20 минут. За это время пилотируемое командиром группы Александром Гусевым воздушное судно, исполнило виражи с креном, перевороты, управляемую бочку, петлю Нестерова, Катушку и несколько раз пролетел на низкой высоте перед зрителями.

"Погодные условия, к сожалению, не позволили в полной мере показать нам программу выступления звена истребителей Су-35 пилотажной группы "Соколы России", потому что мы летаем сюда с аэродрома "Пермь", а там погодные условия не соответствуют тем, чтобы выполнять полеты составом звена", - рассказал журналистам официальный представитель пилотажной группы "Соколы России" Игорь Басов.

По его словам, высота облаков не позволила командиру группы исполнить фигуры высшего пилотажа, однако сложные фигуры - Петля Нестерова, виражи, бочки - были исполнены практически все.

В свою очередь, заместитель командира авиационной эскадрильи Иван Датиев отметил, что до полетов, во время которых можно продемонстрировать маневренные и пилотажные возможности самолета, допускаются летчики с высоким уровнем подготовки, летчики первого класса. "У них должен быть большой опыт пилотирования на различных типах самолетов", - добавил Датиев.

"Соколы России" - это авиационная группа высшего пилотажа Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Создана на базе Липецкого авиацентра для совершенствования навыков полетов истребителей в группе, а также для демонстрации маневренных возможностей самолетов в том числе Су-35 и профессиональной подготовки летчиков.

День оружейника

С 18 по 22 сентября в Ижевске проходят мероприятия, посвященные Дню оружейника. 18 и 19 сентября состоялся Форум оружейников России, который в четверг посетил президент России Владимир Путин. На форуме участники обсудили векторы развития в сфере поддержки диверсификации предприятий ОПК, подвели первые итоги национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и представили новые предложения по реализации нацпроекта. Кроме того, на форуме изучили инновационные методы внедрения бережливого производства на предприятиях ОПК, обсудили проблемы в сфере промышленного дизайна. Мероприятиями-спутниками форума стали заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК, а также конференция "HR ОПК-2019" - первая всероссийская конференция для руководителей служб управления персоналом корпораций, холдингов и предприятий ОПК.

Праздничная программа Дня оружейника в Ижевске продолжается. В субботу и воскресенье в городе будут проходить выставки промышленных предприятий, состоятся показательные полеты авиационной группы "Соколы России", состоится спортивное мероприятие "Калашников биатлон фест", в котором примут участие звезды российского биатлона и лыжных гонок.