Минобороны: военная полиция РФ обеспечила мирную жизнь в сирийской провинции на Голанах

ГОЛАНСКИЕ ВЫСОТЫ /Сирия/, 23 сентября. /ТАСС/. Российская военная полиция, вставшая на линии разграничения противоборствующих сторон на Голанских высотах, обеспечила стабильную мирную жизнь в сирийской провинции Эль-Кунейтра на Голанских высотах. Об этом сообщил начальник военной полиции Вооруженных сил РФ в Сирии полковник Александр Безклубов.

По его словам после изгнания боевиков и прихода российских военных местные жители уже более года не только восстанавливают свои дома, но и строят новые. "В тех селах, что мы с вами проехали, люди не только вернулись в свои дома, они строят десятки новых. Присутствие российского флага позволяет гарантировать мирную жизнь", - сказал Безклубов журналистам.

На каждый российский наблюдательный пост, напомнил он, возложены задачи круглосуточного контроля режима прекращения огня, а также обнаружения ракетно-авиационных ударов Израиля по сирийской территории.

Голаны: новейшая история

До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами - особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией, однако ни одна страна не последовала этому примеру.

Во время войны в Сирии большая часть неподконтрольных Израилю высот была захвачена антиправительственными группировками, и только летом 2018 года эти районы были возращены под контроль Дамаска. В настоящее время вдоль линии "Браво", проходящей по восточной части Голанских высот, располагается военная полиция Вооруженных сил РФ совместно с сирийской армией.

В мандате ООН от 1974 года, согласно которому в регионе были созданы миротворческие силы международной организации, "Браво" описывается как линия, которую не могут переходить сирийские войска. Для второй стороны конфликта, израильской армии, был обозначен аналогичный рубеж - линия "Альфа" в западной, более высокой части региона. Между двумя линиями находится демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.