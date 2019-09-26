МРК "Смерч" в Японском море испытал зенитно-ракетный комплекс и артиллерийское вооружение

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" Тихоокеанского флота (ТОФ) на финальном этапе заводских ходовых испытаний в Японском море произвел пуск ракет нового зенитного ракетного комплекса самообороны "Оса-МА" и провел комплекс артиллерийских стрельб. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ТОФ.

"На завершающем этапе заводских ходовых испытаний модернизированный малый ракетный корабль (МРК) "Смерч" Тихоокеанского флота вышел в Японское море для проведения серии ракетных и артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям. В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника экипаж корабля выполнил пуск двух ракет нового зенитного ракетного комплекса самообороны "Оса-МА". Ракеты успешно поразили сбрасываемые парашютные мишени", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, корабль провел комплекс артиллерийских стрельб по воздушной и морской целям из новой артустановки АК-176МА и 30-миллиметровой шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630.

Модернизация корабля началась в 2017 году на базе Северо-Восточного ремонтного центра. За это время корабль перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран". Теперь "Смерч" несет 16 таких ракет. На корабле отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

Планируется, что до конца текущего года "Смерч" вернется в состав сил постоянной готовности.