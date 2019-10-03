Российские самолеты почти 30 раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ

МОСКВА. 4 октября. /ТАСС/. Российские истребители 27 раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".
Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 42 летательных аппарата. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.
Неделю назад военные сообщали, что истребители на перехват поднимались 20 раз за неделю, при этом разведку вели 27 воздушных судов других государств.