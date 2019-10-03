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Российские самолеты почти 30 раз за неделю поднимались на перехват у границ РФ

Воздушную разведку вдоль границ вели 42 летательных аппарата
Истребители Су-35С Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Истребители Су-35С
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА. 4 октября. /ТАСС/. Российские истребители 27 раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы иностранными летательными аппаратами. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

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Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 42 летательных аппарата. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Неделю назад военные сообщали, что истребители на перехват поднимались 20 раз за неделю, при этом разведку вели 27 воздушных судов других государств.

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