Более 90 из 150 российских спутников на орбите функционируют в интересах Минобороны

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Орбитальная группировка России насчитывает 150 космических аппаратов, почти две трети из которых являются спутниками военного назначения. Об этом заявил в субботу начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"В составе нашей группировки сегодня 150 космических аппаратов <...> Из общего числа космических аппаратов российской орбитальной группировки более 90 аппаратов функционируют в интересах Министерства обороны России, то есть космические аппараты военного назначения, и более 60 аппаратов функционируют в рамках выполнения федеральной космической программы и в интересах других министерств и ведомств", - сказал он, отметив, что на орбите функционирует широкий спектр космических аппаратов, служащих для связи, навигации, геодезии, метеорологии, дистанционного зондирования земли, мониторинга обстановки, а также различные аппараты научного назначения.

Нестечук отметил, что в данный момент отечественная орбитальная группировка "переживает процесс стремительного совершенствования и обновления". При этом уменьшение количества космических аппаратов, по его словам, не означает сокращение возможностей РФ на орбите.

"Если раньше было около 200 аппаратов, то сегодня несколько меньше. Не потому, что у нас возможности стали меньше, а потому, что улучшилась качественность состояния наших космических аппаратов, улучшилась элементная база, повысилась надежность", - пояснил он. Нестерчук добавил, что раньше космический аппарат одного типа выполнял задачи на орбите в течение трех-шести месяцев, а показатель современных аппаратов достигает 15 лет.